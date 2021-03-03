為了在殘酷的大自然中生存，草食性動物通常都練就「十八般武藝」。近日一名攝影師到尚比亞的國家公園取材時，意外捕捉到了黑斑羚過人的運動神經，當時一隻黑斑羚正低頭在水池邊喝水，一隻鱷魚突然張大口竄出，在危險的生死瞬間，黑斑羚竟180度大旋轉，成功逃過死劫。

根據《每日郵報》報導，51歲的攝影師彼得（Peter Geraerdts）日前到位於尚比亞的南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）旅遊，當時他們在一個水池邊看見一隻鱷魚鑽進底下的泥巴裡，靜靜地等待獵物到來，「鱷魚是非常聰明且極具耐心的獵人」、「牠們下巴和嘴巴的超靈敏受體，讓牠們可以感受到野生動物靠近時的震動」。

不久後，果然有幾隻黑斑羚來到這裡喝水，不過其中2隻卻相當擔心獵食者出現，在池邊猶豫地徘徊著，只見其中一隻比較大膽的黑斑羚，直接低下頭開始喝水，鱷魚感知到牠的存在後，立刻探出頭來、張開大口攻擊，豈料黑斑羚很快就發現危機，立刻180度旋轉跳躍，從生死關頭中逃過一劫，最後和同伴們急忙跑離現場，鱷魚也重新返回水池中，等待下一個獵物到來。

目擊到這一驚險場面的彼得十分興奮，「對於鱷魚來說非常不幸，牠的耐心沒有得到相應的回報；不過對於我們這些攝影師來說，可以同時看到鱷魚的力量和速度，以及黑斑羚的『幸福結局』，是非常壯觀的」。