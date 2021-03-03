人的真愛是可以跨越國界、超越年齡的！大陸國畫大師楊彥在53歲時，愛上了一名年僅24歲的非洲女孩，花了約4000萬人民幣（約新台幣1.7億）將她娶進門，原本這段「爺孫戀」不被眾人看好，不過夫妻倆在婚後不但生下一子，還過著幸福的生活，10年後的如今感情也依舊甜蜜。

國畫大師楊彥出生於1958年，從6歲開始就在舅舅的指導下接觸繪畫，潛心學習繪畫技巧的楊彥，雖然在長大後成為了畫壇界大師，但多年來他幾乎沒有談過戀愛，大半輩子過去了也並未成家，感情狀況一直讓家人相當擔憂。

2011年10月，楊彥在北京舉辦盛大的中式婚禮迎娶愛達。(圖/擷取自微博)

2011年，53歲的楊彥隻身前往非洲，當時他正在大學內寫生，吸引來一名24歲的少女愛達，她本身就非常喜歡中國文化，對傳統藝術更是充滿熱愛，還精通中英文，讓她成為了楊彥在非洲時的「導遊」。相處的過程中，楊彥逐漸愛上了開朗的愛達，雖然深知彼此的年齡差距太大，很有可能會被拒絕，但他還是鼓起勇氣表達自己的心意。

愛達面對突如其來的告白有些驚訝，在取得父母的同意後，她很快就答應和楊彥交往，還跟著新男友一起回到大陸生活。雖然得到家人與朋友的祝福，不過這段跨國的「爺孫戀」還是引來不少議論的目光，因此在同年10月，楊彥豪撒4000萬人民幣，在北京舉辦盛大的中式婚禮迎娶愛達。

婚後第二年，愛達就誕下一名混血寶寶，一家三口過著幸福快樂的生活，2015年全家還一起登上了央視的春晚舞台。如今10年過去，夫妻倆的感情依舊融洽和諧，而兩人的共同愛好「畫畫」，也成為婚姻中最好的潤滑劑。