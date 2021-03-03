在歐美地區中有一種傳說中的吸血怪物「卓柏卡布拉」，他會攻擊並吸食牲畜的血，讓不少人都感到相當害怕。而最近墨西哥一處牧場在幾個月的時間內遭遇4次攻擊，共有18隻羊喪命，他們的頭頸處都留下了詭異的咬痕，而且和當地的郊狼、狗等野生動物不符，讓牧場主懷疑一切很可能都是「卓柏卡布拉」所為。

Mystery 'blood-sucking' animal feared at large as 18 sheep killed in four attackshttps://t.co/zkDMpHV4RM pic.twitter.com/xCQuDVu4Xb — Daily Star (@dailystar) March 2, 2021

根據《每日星報》報導，位於維拉克斯（Veracruz）的聖露西亞牧場（Santa Lucia Ranch）從去年開始，就遭遇了一系列對牲畜展開的致命攻擊，自去年聖誕節當天以來，12月28日、今年的1月12日和2月21日也發生了類似的事件，總共有18隻羊因此喪命。

詭異的是牠們的鼻口或脖頸處都留下了不明咬痕，而且經由獸醫比對，這些咬痕和當地的郊狼、野狗、山貓等野生動物都不相符，而且牧場內也沒有牲畜遺失，並不像竊盜所為。

種種因素讓當地人開始懷疑，這系列襲擊事件很可能就是傳說中的吸血怪物「卓柏卡布拉（Chupacabra）」所做，並擔憂某天這個怪物就會對人類造成傷害；知情人士指出，當地人將會持續保持警惕，希望可以捕捉到這隻吸血怪物。

據悉，最早在1995年有人聲稱在波多黎各目睹卓柏卡布拉的身影，之後他就成為中南美洲和美國地區廣為人知的傳說吸血怪物，在這些地區都曾發生過動物神秘死亡事件和目擊報告；不過有科學家認為，卓柏卡布拉的真身應該就是有著嚴重疥癬的郊狼。