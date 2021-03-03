大陸廣東一座湖泊因為近期的氣候乾旱少雨且高溫不斷，導致湖水幾乎快要乾涸，露出了湖畔的大片黃土和淺灘，沒想到竟讓被湖水長年淹沒的歷史文物重見天日，除了有大量新石器時代的石箭鏃和石錛，還有一些保存完整的陶罐，讓文史專家們全都大吃一驚。

綜合陸媒報導，廣東河源的萬綠湖因為今年當地的氣候乾旱少雨，而且高溫天氣接連不斷，導致湖水水位下降至97.37公尺，達到近22年來的最低水位線，萬綠湖畔的大片黃土和淺灘也因此裸露在外，沒想到卻在龜裂的土地上，發現了許多陶罐和碎陶片，引起文史專家們的注意。

在這次的發現中，最重大的發現就是來自於新石器時代晚期的石箭鏃和石錛，證明了河源這個地區從新石器時代晚期開始，就已經有人類群居、生產、活動的蹤跡；此外，在湖底還找到了明清時代的古遺址、古窯址和一些瓷片、陶片及保存完整的陶罐，專家透露，這些物品的具體來源時間，還需要進一步地鑑定分析，不過可以確定的是，它們都極具文史價值。

據悉，石錛是磨製石器的一種，可用來切割獵物的肉，有些石錛上方還會有「段（磨去一塊之意）」，裝上木柄後可用來砍伐、刨土，是新石器時代主要的生產工具；而石箭鏃則為石箭頭，是在石器時代使用最廣泛、數量最多的遠程武器，主要被用於捕獵。