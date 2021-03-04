蛇皮究竟如何取得？亞洲善待動物組織近日潛入越南一間蟒蛇養殖場，直擊工人剝蛇皮的過程，他們先用橡皮筋將蛇的頭尾綁住，再反覆往其體內灌氣，直到皮肉分離後，便會切下蛇皮，但恐怖的是，蛇一開始並未被麻醉，只是被電暈而已，因此在剝皮的過程中，牠們都有意識與感覺。

影片中蟒蛇僅被用電擊擊暈，但實際上仍還有意識，遭工人非人道剝皮，畫面非常殘忍。(影片來源/youtube/PETA Asia)

亞洲善待動物組織(PETA Asia)的臥底調查員，近日潛入一家蛇皮供應商位於越南的蟒蛇養殖場，紀錄下非人道的剝蛇皮過程，從工人口中得知，蟒蛇會先被車用電池電暈，之後纏住蛇的嘴部與肛門，再從頭尾其中一處割開小洞，用空氣壓縮機(風泵)將氣體灌進牠們體內。

工人為了讓氣體均勻灌入蛇體內，還會站在蛇身上反覆踩踏，期間都未使用任何麻醉措施，在釋出的影片中可見，灌氣過程中蛇似乎還有意識，牠曾試圖擺動自己的尾巴，專家沃維克博士(Clifford Warwick)受訪時提到，目前並未有證據顯示，電擊會使爬行動物失去知覺，因此蟒蛇被剝皮的過程中，從未失去感覺和意識。

養殖場的環境簡陋又骯髒，蟒蛇被關進狹窄的籠子裡，巨大身形幾乎難以伸展，之後被裝進網子裡後，就只能等死，不僅如此，工人在剝蛇皮時，也未穿戴任何防護工具，或準備清潔用品，僅用一雙赤腳踩著蛇皮進行，而地板滿是蛇的血液，在新冠疫情當下，也讓人擔心容易感染病毒。

另外，鱷魚也同樣遭非人道待遇，工人會用刀刺進鱷魚頸背，沃維克博士透露，這一種方式不會直接殺死鱷魚，反而使牠們脊髓嚴重受傷，從而導致癱瘓，過程非常痛且不會立即死亡，經過科學評估也證實，牠們被刺後還能活超過1個半小時，在充氣、剝皮過程中，同樣也會感到疼痛。

沃維克博士更指，這種殺鱷魚的手法在亞洲相當普遍，包括越南、印尼、馬來西亞及菲律賓，PETA高層貝克(Jason Baker)大力譴責影片中工廠的行為，並呼籲民眾拒買從動物身上取下的珍品，不要成為這些非人道工廠的幫兇。