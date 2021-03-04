大陸雲南麗江寶山鄉有一座城，三面都是懸崖峭壁，被稱為「寶山石頭城」，百戶人家將家蓋在一塊巨石上，形成非常特殊的景象，而當地居民透露，他們的祖先唐朝時因戰亂，被敵方追趕至此，發現該地有暗渠且易守難攻，因此決定在這裡建立家園。

納西族人唐朝因戰爭，一路逃到了寶山雲南麗江寶山鄉，便在此建造家園，也就是如今的寶山石頭城。(影片來源/youtube/一游記)

根據《梨視頻》報導，雲南麗江城北金沙江峽谷中，有一座一面臨水，另外三面皆懸崖的「石頭城」，當地居民將家蓋在蘑菇狀巨石上以此得名，面積約0.5平方公里，坡面向著金沙江，拍攝者俊谷提到，他們從麗江出發，儘管路程只有145公里，但由於地勢較難走，因此花了4個半小時。

拍攝者表示，石頭城總共有2個城門，一個主要用於出入，另外一個則是通往耕作區，古時為了防禦，在懸崖邊蓋石牆，如今現存約500公尺，牆外就是峭壁，房子依山勢而建，其中一間房子內設有石灶、石磨、石床等，皆與石頭城相連，並非鑿好再放搬入屋內的，石頭城內還有古時留下的瞭望台。

當地居民表示，他們的納西族祖先約在唐朝，搬至石頭城生活，當時他們是遊牧民族，且戰亂頻繁，被敵方追到此處，發現該地有水與暗渠，再者四面都是懸崖峭壁，假若有敵人入侵，他們也能馬上發現，屬於易守難攻的寶地，因此定居在這裡。

居民也透露，目前城裡設有小學，一共有6個學生、7名老師，不過多數年輕人都至外地生活，而石頭城底下的梯田，主要種植玉米、豆類等。不少網友驚呼「三面懸崖真得能住的安心嗎？恐高看著都心慌」、「感覺這裡也是現代的世外桃源吧」。