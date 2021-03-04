在自家竹子園挖竹筍，居然會發現2千年前寶物。大陸浙江杭州有一名屋主，日前在自家竹園挖竹筍時，意外挖出幾個陶瓷器，外型看似碗，驚覺這可能是古文物，因此趕緊聯繫蕭山博物館，經過鑑定後，得知此為春秋戰國時期的瓷碗。

根據《蕭山日報》報導，蕭山進化鎮一名住戶在住家後院挖竹筍，期間挖出3個瓷碗，呈現淡咖啡色，碗身並未有任何圖騰，由於從土裡挖出，讓他猜想有可能是古文物，便聯繫蕭山博物館，工作人員也立即趕往現場了解，發現這些為春秋戰國時期的原始瓷碗。

博物館工作人員透露，這些瓷碗保存較為完整，可說是非常難得，瓷碗距今約2500多年，看形狀應該是當時人們吃飯用的飯碗，隨後與住戶進行文物接收程序，並感謝他主動上交文物，並在對方的帶領下，前往文物發現地點進行調查。

而進化鎮為春秋戰國時期古越國陶瓷的生產中心之一，舊瓷碗的發現也再次驗證此事，當地也流傳「周朝天子八百年，個個山頭有窯煙」的諺語，也就是在描述當時進化山區燒製陶瓷的盛況，因此當地不少窯址，已被列入浙江省重點文物保護單位，且蕭山擁有8千多年歷史，文物資源相當豐富。

進化鎮文化站站長裘陸銘提到，近幾年進化鎮極為重視文物保護的宣導，並且會至各村向村民介紹鎮村的歷史，希望藉此讓文物保護觀念普及化，未來也將採用展板及演講方式宣傳，並會表彰主動上交文物的民眾，讓古文物能夠被保存下來。