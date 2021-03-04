古代封建社會男尊女卑，朝鮮也不惶多讓，受到程朱理學的影響，為了嚴設男女之防，「醫女」這個職業才得以誕生，專門醫治王公貴族女眷和地方婦女，打破了醫術傳男不傳女的封建傳統，且問診不分貴賤。直到李朝第十代君主，著名的荒淫國王—燕山君，讓醫女神聖的工作內容全變了調。

受到封建禮教和儒家理學思想的影響下，古朝鮮女子地位低下，更遑論學醫，加上男女授受不親，不少女性因為無法接受男醫生的治療，活活病死的案例不勝枚舉，《朝鮮王朝實錄》便記載「婦人有疾，使男醫診治，或懷羞愧，不肯出示其疾，以致死亡」。

為此，太宗六年（西元1406年），李朝濟生院從官婢中選拔童女，教授醫術，令其長大後為王公貴族的女眷看病，李朝「醫女制度」就此開始，而隨著時間的推移，醫女制度也愈發完善。

不過醫女卑微的出身，也讓醫女從妓埋下了隱患，李朝第十代君主，燕山君，被譽為朝鮮史上最殘暴的暴君，在淫樂上更是堪稱變態，不僅將寺院改建為妓院供自己取樂，甚至下令醫女必須學習妓女的歌樂，以備皇家宴會和御前侍奉。

自此，醫女從原本救死扶傷的單純工作，一夕之間淪為醫妓，不但要替燕山君討好王公大臣，更淪為貴族玩物，就連使者出國訪問時，隨行名單上也有女醫在側，即便後來燕山君被廢位，可是醫妓制度卻一直保留了下來。

直到1885年，朝鮮引進西方醫學，醫女的功用大幅降低，加上朝鮮被日本佔領後，醫女制度才被廢除，正式走入歷史。