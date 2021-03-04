台積電近期積極建廠，加上台商回流，營造業前景看好，不過因為疫情影響，不少移工無法投入工作，全台營造業掀起缺工潮。對此，就有一名磁磚師傅透露，自己從來沒有遇過缺工問題，並狠曝營造業缺工內幕，掀起網友熱議。

原PO今（4日）在臉書社團《爆怨公社》PO文點破缺工關鍵，透露身為貼磁磚師傅的他，一天薪水實領1萬多，「我給工人的薪水6千至8千不等，若是加班，日薪上萬更是常有的事」，不過他接著話鋒一轉，「為啥我沒有缺工的問題？因為我實實在在的把錢交到師傅手上」。

原PO以當天所做工程為例，「工錢約4萬多，包含我2位師傅、1位學徒，總共3人，學徒我意思意思給他5千，剩下的我跟師傅對分」，反之，營造業的工錢在經過「大包、二包、小包」三手層層剝削之下，工人實領的薪水，可以想見絕對不會太優渥，讓他搖頭直呼「難怪會缺工，全台的營造業何時要做改變？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「賺錢的永遠都是集團、最上層」、「層層剝削就已經扣掉大半了！發工的、班頭的、派遣的…唉！難怪沒人想去」、「很多老闆說虧錢，實際上是沒賺到要賺的金額，所以統稱都說虧錢」、「今天還看到徵粗工1350一天，本來就該3000起跳的，經過那麼多手，難怪沒人想做」、「台灣年輕人其實很肯做，在澳洲肉場髒活、累活都看得到台灣人，營造缺工真的是待遇問題」。