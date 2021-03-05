聽神問鬼的真實人生

內幕重重的修行真相

靈修最重要的事就是「認識你自己」

◎11段與靈界對話的真實告白

◎14個關於人鬼神的「真是這樣嗎？」

◎7個走靈修前你一定要知道的Q&A

◎全新封面設計，新增「10週年新裝版序」

他從小住鬼屋，練就超強感應力。

他曾想在空無一人的閻羅殿偷窺陰間審案，卻一直被抓包警告！？

他靈修時突然感應到地獄眾生苦，原來是仙佛要他透過感同身受學會慈悲……

九天母娘曾力保過去世犯下大錯的他：「饒你一回轉入人間，磨去傲慢自大之天性。」

在《我在人間與靈界對話》裡，宇色揭露自己從無預警啟靈到踏進靈修世界的真實故事，讓沒有遇過鬼、通過靈的人們也能一窺精采刺激的超自然體驗。如今宇色要透過《我在人間的靈界事件簿》，進一步告訴你，靈修、靈界真的跟大部分人想的不一樣。

【精彩書摘】

以前跑靈山時，因為本身並不喜歡喧囂吵鬧的宗教儀軌，所以總是埋頭在自己的世界中，不太留意其他宮壇團體的會靈方式、乩身進駕及進香陣頭。

靈修處處是戲碼

那一天，是我第二次造訪慈惠堂和勝安宮，由於適逢瑤池金母聖誕，兩間廟宇湧進了從全國各地前來的進香團。我看著各家宮壇陣頭在廟門前三進三退，鑼鼓喧天，由乩童開路展五寶現神威、宮主穿著代表主神的服飾、手拿神尊信物進入廟裡，四周擠滿了虔誠的香客及信徒在一旁膜拜，進香陣頭則一團接著一團，沒有停歇過。

較具規模的宮壇，其乩身入駕時會穿著降駕神尊的衣服，連一般人都能分辦一二：身繫紅肚兜、頭綁兩根沖天炮的是三太子；穿著補丁僧服，右手拿蒲扇左手拿葫蘆的就是濟公；梳著民初老太太髮包的，一般是瑤池金母的打扮。一時之間，各式各樣、不同朝代的神尊全部聚集在廟宇前，讓人有天庭下凡人間、時空交錯的幻覺。

人們喜歡熱鬧的宗教場面，自然會衍生出各式各樣符合人心期盼的儀式，只是，行走在宗教裡，卻要常常捫心自問：「是否能在儀式中洗滌內心的陰影？」喧囂後終究要回歸平靜，到全省仙山廟宇會靈，不是盲目地活在自己的世界中，而是要看周圍的人以何種方式接觸宗教──是觀察、也是學習，藉他人來反省自己的言行舉止，才能在靈修道途中看見本性。

我還看見一群五至六人左右的靈修團體，帶領的是一位五十餘歲的中年男子，只見他不斷向堂上瑤池金母大力叩頭膜拜，虔誠心非一般人可及，仔細觀察，他額頭正中間竟長出一小顆直徑二到三公分左右的「角」，那應該是經年累月之下，被他的虔誠心所磕出來的；另一旁的一位男子，頭上也長了一顆與他相似的角，只是尺寸不如他大顆。

暫且不論他們的修行方式為何，就以他們對瑤池金母膜拜的模樣和額頭上那顆角，便可看出他們對仙佛的恭敬與虔誠，已經超乎一般人所能及。是何種動機與信念，讓他們有如此的向心力？我們是旁觀者，無法單以「虔誠或是愚昧」、「迷信或是正念」來評斷任何人的宗教觀，但值得靈修人反思的是──你是否只是假藉修行二字來追求神通，或逃避不順遂的現實人生？

走靈修的真正目的

有人問過我，走靈修真正的目的是什麼？我個人認為：接受、正視自己的缺點並改變它。

認清自己的缺點、盲點和心性很簡單，每一個人都知道自己的問題出在哪裏，但在認清後能接受它並扭轉它，又有多少人可以做得到？假使一個人從出生到結束人生旅程，都一直以逃避的方式來看待自己，又如何能乞求未來有更好的格局？我相信掌握未來的基本條件是──是否願意改變自己的心性。

過去的一切是心性的足跡，未來則是過去的延伸。如果你對過去不滿意，相信也一定不會滿意未來的路，除非你能改變自己的心性。

我對想要走靈修的人講過一句話：「不要認為走靈修就是通靈、與神溝通，更不要把通靈辦事當成走入靈修道途的終點站，在未了解自己以前，追求其他的神通都只是空談。」

能感應到能量、氣場甚至看見鬼神，都只是一個特殊經歷，不需要在生活中去放大這種感受。

在靈動中，可以觀察一個人的心靜與專注力；從天文中，也可以檢視一個人的腦中是否有太多雜念。如欲在靈修中精進，就要學習在靈動後靠自己書寫出靈動的過程，並靠自己去解讀它；這對許多未曾寫過天文的人而言，或許是一種挑戰，但是，修行本來就是一種自我挑戰。

網路上常常有人講：「天文是寫給神看的，我們不用懂！」如果連自己寫什麼都不知道，走靈修不是很虛幻與空洞嗎？再者，能寫出天文也未必有用，如果無法將訊息在腦袋中翻成中文，也不過是寫出一堆意義不明的雜訊；此外，就算翻成中文也未必是真，有時只是潛意識的發洩，未必是真正的天文內容。

這麼多人喜歡接觸靈修，是因為它充滿了神祕感，但如果要真正用心在功課上，大家卻會選擇逃避。認識自己、接受自己、改變自己，本來就不是一件簡單的事情；學員寫下天文後，發現自己無法翻出來了，雖是常態，卻不能當成習慣。

每一個人的內心都存在某種陰影，正視它並改善它的人，才能在靈修路上有所謂的修心。假使你不去改變它，你的靈修路就會留在原地。

(本文摘自《我在人間的靈界事件簿》/柿子文化)

【作者簡介】

宇色Osel

南華大學生死教育與諮商研究所碩士。

以母娘靈修心與古印度瑜伽精神勇敢走出生活舒適圈，用眼與腳從不同的宗教、文明、國家中重新定義靈修與認識自己。

＊22歲無預警下自我啟靈，自此踏上了靈修之路。

＊24歲差一點當上彰化某慈惠堂神職人員。

＊26歲之前，跑遍臺灣數大靈修廟宇。

＊28歲進入王品餐飲集團任職企劃主任，吃遍全臺美食；同年，從事塔羅牌占卜師。

「我在人間」系列著作

《我在人間與靈界對話》《我在人間的靈界事件簿》《靈驗！我在人間看見拜拜背後的祕密》《靈驗2•我在人間發現拜拜真正的力量》《我在人間的靈修迷藏》《靈修訓體與瑜伽的精采對話》《靈修人關鍵報告》《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課》

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