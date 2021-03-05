如果你是以下這些人……

有些祕密早點知道，有備無患！

人生總有不順遂，所以你忍不住求助宗教、走靈修；

你可能擁有敏感體質，或像宇色一樣突然啟靈，但不知道接下來該怎麼辦；

雖然不太可能走到這一步，但你對這神祕世界實在好奇到不得了；

就算你鐵齒不相信來自靈界的訊息，但這個你看不見的世界卻一直在你身邊；

甚至你覺得你命中注定就是要走上這條路……

關於靈修與靈界，有時候真的是──寧可信其有，不可信其無！有些祕密早知道有備無患，哪天你真的遇上了，也不用再人云亦云，任人宰割。

「前人怎麼說，你就怎麼做」的危機！？

現場直擊，在人間靈修實習的日子……

【╳】靈修路上有個奇怪的現象──大家都很愛跟你講：你在做什麼？你是誰？

【╳】只要聽到何處有高人或哪個靈山廟宇對自己會靈有幫助，就不辭辛勞的前往？

【╳】靈格很高，路邊的土地公，還有媽祖、三太子、王爺就都不用拜？

【╳】改風水、換姓名、養小鬼、術法、擺設祈福之物，就能改變命運和命格？

【╳】親人往生後，大聲放唱佛機、念經，幫助它一路好走？

【精彩書摘】

有一個朋友的媽媽在拜拜時超級會跟神明對話，她可以拿著香碎碎念好幾分鐘，一副和神明很熱絡的樣子，朋友當她女兒這麼多年，唯有這一招怎麼樣也學不會，我笑她再不學起來，這種習俗很快就會失傳。

每次到廟裏去，我超愛觀察別人拜拜，老的、少的、男人、女人我都愛看，尤其是上了年紀的婆婆媽媽，拿起香就開始對神明拚命地話家常。這種畫面非常溫馨，彷彿人與神之間完全沒有距離；老一輩常念年輕人愛和朋友講手機，我倒是覺得婆婆媽媽們才超愛拿香和神明亂哈啦。

小時候老媽教我拜拜要向土地公說，保祐我平安長大會讀書，一直到我念國中，我媽教的臺詞始終沒變過。以前我一直懷疑神明只管小孩長大和讀書兩樣嗎？長大後我才知道，老媽認識的神尊不超過五位，數十年來拜拜的臺詞也都一模一樣。

走靈修初期，參拜全省各大宮廟、佛寺不下數百間，我仍然學不會如何拿香對著不會開口的木雕神像講話。這對一般人而言，好像不是什麼太嚴重的事情，但對走靈修的人來說卻有那麼一點重要；「靈修」兩字拆開來看就是本靈（元神）之修，也就是透過元神意識與祂們交流，連交流都不懂了，又該如何向祂們請益？不懂得向祂們請益，又如何學習看透人間百態與大自然的運作法則？一直以來我為了訓練自己透過意念與祂們交流，吃了不少苦頭。

走了靈修這麼多年，逐漸從拜拜菜鳥變成拜拜達人，對「拜拜」兩字的體會是──拜神的力量最後總會回歸到自己。

人們拿起香向祂們祈稟時，便是在心中默默給予自己希望與能量；拜神最大的能量並非仙佛給予的祝福，而是藉由拜拜過程中提醒自己「手上還有希望」。用真誠的虔誠心與恭敬心向祂們膜拜時，所產生的無形能量，自然而然地牽引了人與仙佛殊勝精神；欲望太強、雜念太多，都會阻礙我們與仙佛之間順暢的心靈溝通。

有一次我向祂們詢問如何以虔誠心拜拜，祂們以「杯子與鏡子」為例告訴我，裝滿水的杯子就是神像，鏡子則代表人們的心，少了虔誠心與純淨的心在拜拜，如同用沾滿塵埃的鏡子去照杯子，不管照多久，鏡子（心）永遠都不會有杯子（神明）的影像。一顆恭敬心與虔誠心，如同擦得晶亮的鏡子，馬上就會映照出杯子的影像。

是否很像密宗常言的相應法門？

簡單來說，拜拜是希望透過每一次的膜拜來擦亮自己的心，好承襲仙佛的偉大與殊勝精神，以大無畏的精神透過智慧與勇氣解決紅塵俗事。

最好的拜拜不是每拜必求，下次可以試著拿起香，帶著一顆虔誠的心告訴祂們：「願弟子能效法堂上仙佛的精神。」靜靜地去感受拜拜當下所帶來的內心寧靜，或許比向祂們求財富、求權力、求愛情來得更有意義。

(本文摘自《我在人間的靈界事件簿》/柿子文化)

【作者簡介】

宇色Osel

南華大學生死教育與諮商研究所碩士。

以母娘靈修心與古印度瑜伽精神勇敢走出生活舒適圈，用眼與腳從不同的宗教、文明、國家中重新定義靈修與認識自己。

＊22歲無預警下自我啟靈，自此踏上了靈修之路。

＊24歲差一點當上彰化某慈惠堂神職人員。

＊26歲之前，跑遍臺灣數大靈修廟宇。

＊28歲進入王品餐飲集團任職企劃主任，吃遍全臺美食；同年，從事塔羅牌占卜師。

「我在人間」系列著作

《我在人間與靈界對話》《我在人間的靈界事件簿》《靈驗！我在人間看見拜拜背後的祕密》《靈驗2•我在人間發現拜拜真正的力量》《我在人間的靈修迷藏》《靈修訓體與瑜伽的精采對話》《靈修人關鍵報告》《請問輪迴•無極瑤池金母的28堂生死課》

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