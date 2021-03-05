澳洲琴鳥以模仿聲音聞名，主要模仿對象為其他鳥類，不僅如此，牠們還會模擬錘子敲擊聲、電鋸聲等人類製造的聲音，近日科學家也發現，雄性琴鳥求愛時，若發現雌鳥不願意交配，並且打算離開時，牠們便會模擬鳥界的警戒聲，讓雌鳥害怕並留在現場。

根據《當代生物學》期刊指出，澳洲國立大學生物學研究學院研究員馬格拉斯教授(Robert Magrath)研究發現，雄琴鳥選中目標後，便會開始展開追求，若雌鳥顯現出不想交配，而且打算離開時，雄琴鳥便會進行一連串情境模仿秀，製造出受到威脅的幻覺，讓雌鳥害怕不敢離開而留下。

共同研究的達爾齊爾博士(Anastasia Dalziell)透露，「這也是琴鳥求偶策略的一部分」，在大多數情況下，雄性琴鳥模仿的聲音不只一種，牠們甚至可以營造出「反掠食圍攻」的情境，例如許多鳥同時拍翅的聲音、警戒叫聲等，由於模仿的維妙維肖，因此讓雌鳥產生錯覺，其他鳥類甚至也會被騙。

達爾齊爾進一步解釋，雄琴鳥讓雌鳥以為自己身陷於威脅中，但實際上是牠們試圖欺騙雌鳥的反應，營造出附近有掠食者出現，因此引發眾鳥圍攻的狀況，使雌鳥不敢離開，「有點像在說『外面有危險要留在這』，而在交配時牠們也會模仿，可延長時間，用以增加成功受精的機率」。

琴鳥是澳洲特有的兩種雀形目鳥類，其中雄性華麗琴鳥以里拉琴狀的尾羽，與其求偶方式著名，求偶時牠們會展示歌曲與舞蹈吸引對象，振動翅膀時，每首曲子都有獨特的編舞，而琴鳥在澳洲生態圈發揮重大作用，覓食時幫助預防火災，鳥爪會深入土裡毀掉腐爛的原木，並清除地面上可能成為火災燃料的碎片。