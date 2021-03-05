野生動物每天都為了生存而奮戰。國外有一家人日前至克留格爾國家公園遊玩，發現河床上有落單的水牛與幼崽，沒想到牠們竟被豹盯上，母牛趕緊擋在前面，用肉身保護孩子，豈料隨後又出現另一隻獅子，畫面讓人看得膽顫心驚。

牛群緩緩離開後，水牛母子倆還不知道被盯上，直到牛媽媽嗅到味道後，才發現草叢裡躲著一隻豹。(影片來源/youtube/Kruger Sightings)

Youtube「Kruger Sightings」頻道指出，遊客馬修(Matthew Steyn)與家人至克留格爾國家公園(Kruger National Park)，開車返回經過河床時，看到附近有一群水牛，便停下車觀看，其中還有一隻剛出生不久的小牛，似乎還正在學習走路，隨後又發現蘆葦叢中竟躲著一隻豹。

馬修表示，過了一段時間後，其餘的牛隻慢慢地移開，只剩下母牛與小牛，而牠們並未發現豹的存在，隨後母牛聞到氣味，牠才開始四處嗅探，最終在蘆葦叢中找到豹，並衝向前將牠趕走，但恐怖的是，牠不知道身後正悄悄走來另外一隻獅子，「不僅是豹，獅子也決定加入戰局」。

隨後母牛擋在前方，不讓獅子再靠近，儘管牠曾一度趕走對方，但獅子似乎不願放棄，期間尾隨在母子倆身後，儘管保持一定距離，但只要母牛一大意，小牛很有可能就會被吃掉，牠們趕緊跑進草叢裡找掩護，而獅子見狀，也跑了起來追進去。

由於牠們躲進灌木叢後，馬修便無法得知結果，對此感到相當遺憾，「獅子一直試圖要得到小牛，但都被母牛保護住，不過新生兒在這種情況下也撐不久，而且牠又無法哺乳」，但奇怪的是，牛群並未前來救援，反而朝反方向前進。不少網友看完影片後，也直呼母愛真得是太偉大了。