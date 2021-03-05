東北虎棲息地被破壞，加上人類的濫殺，因此被《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。大陸吉林省楊泡鄉一名民眾，日前拍到東北虎媽媽帶幼崽溜達的畫面，期間牠們還看向鏡頭，與兇猛的形象形成反差萌，不少網友直呼「雙倍可愛」。

綜合陸媒報導，當地一名種植人蔘的農民谷寶臣，為了看護耕作地，因此在周圍安裝8個監視器，2019年起陸續拍到東北虎、東北豹、野豬、黑熊、狐狸等野生動物。2月7日其中一支監視器，意外拍到東北虎媽媽帶幼崽一起穿越雪地的畫面，牠們一邊散步一邊四處張望，期間還看向鏡頭，畫面非常珍貴。

不少網友笑翻表示「是雪太厚了嗎？猛虎變成小短腿了」、「虎媽說『人類的小孩都開學了。走！媽也帶你出去走走，順便教你一些生存技能啦』」、「這應該是送孩子去上學的，畢竟都開學了」、「東北虎帶孩子閒逛，肥嘟嘟的，看起來伙食不錯啊！」。

護邊員1月在黑龍江省虎林市邊境巡邏時，發現野生動物從俄羅斯走到大陸的足跡，經鑑定確認為雌性東北幼虎足跡，體長約1.5公尺左右，之後還找到牠返回俄羅斯的腳印，且離江面很遠的森林內，有牠與東方狍同行的足跡，工作人員推測，東北虎應該是聞到氣味，追著東方狍想捕獲牠，失敗後才返回俄羅斯。

而琿春市近幾年不斷改善自然環境保護，使東北虎豹國家公園試點區生態系統得以有效恢復，因此虎豹種群活動範圍，也開始從邊境向內陸延伸。根據數據顯示，2017至2019年在東北虎豹國家公園體制試點期間，共監測10隻東北虎幼崽，以及7隻東北豹幼崽。