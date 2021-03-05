海灘上又出現神秘海怪！英國威爾斯彭布羅克郡附近的海邊，發現一條不明生物，重約4噸、長達7公尺，由於牠的腐爛狀況相當嚴重，因此難以判別其真實身分，只能進行樣本鑑定，詭異外型也引發外界好奇，不少人推測可能是鯊魚。

Due to the ongoing risk posed by COVID we have limited the amount of strandings we attend to only the more unusual ones.... 由 Marine Environmental Monitoring 發佈於 2021年2月27日 星期六

綜合外媒報導，一名女子日前在彭布羅克郡(Pembrokeshire)的羅德黑文南海邊(Broad Haven South Beach)，發現沙灘上有一具動物屍體，推測可能是鯊魚，因此向英國鯨類動物擱淺調查組織(CSIP)通報，專家抵達現場後，由於屍體腐爛極為嚴重，因此無法識別，目前已將部分殘骸樣品，送至自然歷史博物館進行檢驗。

從照片中可見，海怪腐爛到沒有四肢及頭部，只剩下脊椎骨與巨齒，並沒有任何明顯特徵，調查員馬修(Matthew Westfield)表示，脊椎骨長約7公尺，但無法確定是否完整，「牠活著的時候，有可能更大一隻，基本上，牠的頭部不是被分解了，就是被吃掉，且應該在海裡死亡後，過了一陣子才被沖上岸」。

馬修也提到，起初眾人都以為這是鯨魚的屍體，但從動物飄散出來的氣味，就否定了這個猜測，「這一隻腐爛魚的氣味與鯨魚分解的氣味不同」，到目前為止，多數人都推測是鯊魚類的遺骸，但牠真實死因為何，目前已難以查明，可能是年紀大過世，或意外被人類捕捉而受傷死亡等。