楊貴妃認安祿山為乾兒子，甚至還幫他「洗三朝」，也就是洗澡，野史中更記載他們有一腿，其中最著名的為「安祿山之爪」，傳言安祿山曾抓傷楊貴妃的胸部，為了掩蓋此事不讓唐玄宗發現，還發明了肚兜做掩飾，但他們真的有姦情嗎？

17歲的楊玉環天生麗質，又精通音律、歌舞，因此被武惠妃挑中，受封為壽王妃，成為壽王李瑁的妻子，也就是唐玄宗的兒媳婦，豈料唐玄宗看見她後，便決定納她入宮，在《舊唐書·后妃傳》記載：「或奏玄琰女姿色冠代，宜蒙召見。時妃衣道士服，號曰太真」，避免被認為是亂倫，並迴避楊氏是李瑁妻子一事，因此先讓她成為女道士。

直到天寶四年(745)，楊玉環入宮得唐玄宗寵幸，並封為貴妃，兩人婚後非常恩愛，唐玄宗對於妻子更是寵愛，她的親戚都加官進爵，而楊貴妃體寒又怕冷，玄宗便修建華清宮，在宮內設有溫泉供她暖身，當楊貴妃想吃荔枝時，不惜大費周章幫她運來，杜牧《過華清宮絕句三首》中的「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，就是在講述這件事情。

而唐玄宗非常喜歡《霓裳羽衣曲》，楊貴妃也是如此，她經常會表演該舞曲，玄宗則會在一旁開心擊鼓伴奏，兩人合作無間，感情可說是非常好。但楊貴妃真的偷吃安祿山嗎？清華大學教授張國剛提到，楊貴妃與安祿山有一腿，不只野史有記載，就連《資治通鑒》都有寫到「頗有醜聲聞於外」，指安祿山經常跑到宮裡，兩人歡聲笑語。

不僅如此，楊貴妃認安祿山為乾兒子，3天後就替他「洗三朝」，也就是古代新生兒出生後，第三日要舉行沐浴儀式，當時唐玄宗得知後，也覺得非常有趣，兩人的關係，讓張國剛難以想像有姦情，指唐朝人思想較為開放，因此男女間的碰觸，也就沒有像前朝人拘束。

更重要的是，楊貴妃善於舞蹈，她著名傑作就是《霓裳羽衣曲》，當時唐朝流行胡旋舞，安祿山也非常會跳這一種舞，而後代詩人都有提到兩人跳胡旋一事，以此推測，當時楊貴妃就經常向他請教，指導過程中難免有肢體接觸，別人見狀後便加油添醋，才有了「頗有醜聲聞於外」的說法。