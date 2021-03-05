古代皇帝後宮佳麗三千，嬪妃們為了上位，無所不用其極的想懷上龍種，只盼能母憑子貴，從此平步青雲。不過清朝侍寢規矩繁瑣，要想成功受孕還是取決皇帝的意願，如果嬪妃不夠受寵，皇帝在交歡後就會命太監「揉屁股」，不給她留下龍種的機會。

清朝侍寢流程繁瑣，首先皇帝在用晚膳時會翻「綠頭牌」決定當晚由哪位嬪妃侍寢，而這也是大家所熟知的「翻牌子」。為了避免刺客入侵，被選定的嬪妃皆需裸體並裹著棉被，被太監扛進皇帝寢宮，接著在榻前褪去身上的棉被，從皇帝的腳邊往上爬。

過程中，太監會在妃子侍寢約莫半個時辰後，在房間外頭高喊「到時間了」，這時候皇帝就要停止，如果皇帝還未盡興，太監還會再提醒兩次，直到第三次，皇帝就必須停止行房，讓太監入內把妃子抬走。

完事後，敬事房的太監就會詢問皇帝「留還是不留？」，如果皇帝說不留，太監就會使出「揉屁股」的避孕手段，清除女性體內「龍精」，「至妃子後股穴道微按之，則龍精皆流出矣」。若是皇帝說要留，太監就會詳細記錄皇帝在某時某日臨幸了哪位妃子，給她留下誕下龍脈的機會。因此宮中嬪妃是否受寵，可從是否被「揉屁股」窺知一二。

由於後宮爭寵相當稀鬆平常，為了獲得皇帝寵幸、誕下龍嗣，嬪妃們對敬事房太監都禮遇有加，就是希望能增加被皇帝翻牌子的機會，有時敬事房太監不但要拿嬪妃好處，還會趁機猥褻嬪妃，多數妃子都選擇逆來順受，敢怒不敢言。