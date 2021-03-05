在路邊看見乞討的老翁，你會出手給予幫助嗎？大陸一名男子日前在路上看見一名拄著拐杖的白髮老翁到處行乞，他好心地給了對方一些錢，沒想到去銀行存錢時卻又見到這名老翁，而且他的真實身分竟是銀行VIP，名下甚至還有4套房子，讓男子相當傻眼。

綜合陸媒報導，河南省平頂山市葉縣一名男子上月21日發薪後，在街上遇到一名拄著拐杖的白髮老翁四處行乞，模樣令人相當同情，他便隨手給了對方2塊人民幣（約新台幣9元），沒想到下午男子前往銀行存錢時，卻又再度巧遇這名老翁，讓他驚訝的是，當時他只存進了1000人民幣（約新台幣4314元），但老翁卻存進了5000人民幣（約新台幣2.2萬），整整多了他5倍。

另外網路上也流傳許多這名老翁在馬路上攔車行乞的影片，只見他一瘸一拐地走著，身上還背著一塊寫滿悽慘的身世背景與經歷的紙板；不過有知情人士透露，這名老翁其實家境不錯，有妻有子，還有不少存款，讓男子非常傻眼。

這起事件也引起當地警方注意，經過調查後發現，這名老翁今年70多歲，腿部確實有些許殘疾，只不過他其實是銀行的VIP客戶，名下還有20多萬人民幣（約新台幣86萬）存款和4套房子；警方透露，老翁是因為不願下田、做工，才選擇當個「職業乞丐」輕鬆賺錢，目前他因涉嫌詐欺已被行政拘留。