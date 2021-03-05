大自然相當奇妙，有時候總會發生令人意想不到的事情。美國一名男子日前在家附近的池塘中發現一隻姿勢詭異的白冠雞，牠把自己的頭探進水底下，維持很長的時間，男子當時以為牠可能已經死掉，沒想到一拉起來卻看見驚人一幕，一隻牛蛙竟張開大嘴，把白冠雞的整個頭部都吞入口中，嚇得他趕緊出手拯救可憐的鴨子。

白冠雞慘遭牛蛙攻擊，整個頭部被吞入口中，最終男子伸出援手，成功救出受困的白冠雞。(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據外媒報導，這名男子居住在路易斯安那州，住家外面有一座家人們一起建造的池塘，附近還有各式各樣的野生動植物，在事發一個禮拜前，一隻白冠雞突然飛進這座池塘內，並和其他野鴨共同生存。

事發當天，男子帶著自己的兒子和一對雙胞胎姪女從教堂返家，突然看見那隻新來的白冠雞將自己的頭頸探入水中，維持了好一陣子都沒有動靜，他以為白冠雞很可能被殺死了，於是立刻跑上前查看；從影片裡可以看到，男子把白冠雞從池塘中撈起，沒想到卻發現一隻牛蛙竟將鴨子的頭部全都吞入口中。

男子嚇了一跳，立刻抓住牛蛙的身體，幫助白冠雞脫困，幾秒後牛蛙終於將牠吐出，白冠雞也急忙跳回池塘中，逃離這個恐怖的「獵食者」，而目睹一切的男子也感到相當震驚，直呼：「這輩子沒有看過這麼奇葩的事情」。

據悉，白冠雞為秧雞科骨頂屬的鳥類，全身為灰黑色，具白色額甲，趾間有瓣蹼，經常在開闊的水面上游泳，大多數時間會潛水取食沉水植物。