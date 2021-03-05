新冠肺炎疫情全球肆虐，就連台灣也難以倖免，全體醫護人員日夜堅守前線，不敢懈怠，尤其是在部立桃園醫院爆發染疫風波後，醫護人員壓力更是爆表，對此，日前就有網友有感而發，好奇為何醫護人員的薪水比空服員還要低？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「為什麼護理師的薪水比空服員少？」為題，PO文透露，看了部立桃園醫院急診室的醫護人員合唱歌曲《扛得住》時，感動得流下眼淚，「那段時間他們的壓力有多大，大家應該都清楚，卻還是堅守崗位，守住了可能的破口」。

不過他也不禁好奇，護理師的養成，從學校到醫院，需要經歷一段很長的時間，論專業度比空服員高出許多，且又身處在風險之中，為何薪水卻比空服員還少，「不覺得怎麼想都不公平嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「公司又不同怎麼比」、「你還不清楚產業別決定薪資高低嗎？」、「護理師永遠缺人，空姐應徵搶破頭，證明早就脫離市場機制」、「空服能做到幾歲？」、「開放貴族醫療的話，護理師薪水會狠甩空姐」。

不過也有內行人點出2大關鍵，直言空服員的薪水是比照國際行情，加上上班承受的風險也不低，「因為航空薪資是國際行情」、「國際的薪水 vs. 台灣的薪水」、「因為空姐會有其他國籍的，所以薪水會比照國外」。