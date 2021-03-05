近日在英國倫敦尤斯頓（Euston）車站，被人發現有一隻虎斑貓趴在行駛中的火車上，立刻通知站務員前來處理，不過這隻虎斑貓相當淡定，不管怎麼趕都無法把牠趕離，最後牠優雅地跨過身旁的高壓電線離開，而列車也因此誤點2.5小時。

Cat-astrophe averted after puss spotted on roof of train as it prepared to departhttps://t.co/Y3XvcJe3zr — BBC News (UK) (@BBCNews) March 3, 2021

綜合外媒報導，當地時間2日晚上9點左右，有乘客在倫敦尤斯頓車站發現一隻可愛的虎斑貓趴在火車車頂，這輛列車在半小時後即將再度發車，乘客擔心貓咪的安危，於是立刻通知站務員前來處理，站務員到場後，緊急將車上的乘客都移動到另外一班列車上，才開始執行「捕捉貓貓任務」。

礙於貓咪周遭佈滿了25000伏特的高壓電，站務員不敢大意，僅能夠用勸誘的方式進行驅趕，不過這隻貓咪相當淡定，不管站務員怎麼努力，牠依舊坐在原位不願離開，最後共花費約2.5個小時，將垃圾箱放在車廂旁邊，貓咪才終於輕快地跳了下來、離開現場，結束這場驚魂記。

報導中指出，這輛列車每小時最高時速為125英里（約時速200公里），對於貓咪是到站後才上到車廂，又或是從上一站就已經坐上這輛高速的列車，目前還未查明。站務員也透露，過去火車經常必須和鳥「打交道」，如今是他第一次遇見貓，「很開心好奇心並沒有將牠殺死，也很高興牠不用失去九條命中的其中一條」。