在古代社會階級明顯的環境中，總有一群人被迫失去自己的人身自由，被販賣出去為奴為娼，而清朝末年也有一群被稱作「豬仔」的男子被賣到國外從事體力活，還有一群少女叫作「豬花」，除了被買來做為豬仔的妻子外，很多都被賣到妓院當妓女，社會地位比豬仔還低，生活狀況也十分悽慘。

「花」在廣東話中常用來借指「女性」，和「豬仔」一樣，這些「豬花」都是在清朝末年的奴隸交易裡的受害者，到民國初年為止，一直都有華人少女被賣到美國或是南洋等地。

1840年大英帝國和清朝政府展開鴉片戰爭，從此打開清政府國門，當時的西方正盛行殖民主義，而美洲恰巧還需要一大批勞動力，因此西方列強看上了清朝的人口紅利，一大批豬仔被賣到美洲當華工，只要一踏上洋船，這些豬仔就很難再次擁有自由之身。

但一些洋人擔憂「豬仔貿易」停止，於是開始做起販售「豬花」的生意，先是教唆豬仔攜帶豬花一起出國，給他們一筆錢去購買女子，彼此結為夫妻；之後漸漸演變成擄掠和拐騙，還有少數是以自願的形式成為豬花，而這群女子當中，只有少部分會被有錢人買去當妾或奴婢，其餘皆被賣到妓院裡。

在前往異鄉的路途中，豬花們也飽受虐待，生存環境艱辛，像是1854年，大英帝國「英格伍德號」從寧波買下一批豬花運到葡屬澳門，船上裝載了47名女子，其中最大才年僅8歲，為了防止臭味從船艙內透出，人販子竟將縫隙全都封住，小小空間中充斥著排泄物和嘔吐物，最終女孩子們身上都長了疥瘡和膿瘡，還飽受跳蚤之苦。

根據美國方面記載，在1870年當地共有3萬到4萬名華人，其中2000名女性，除去100多人是華工的親屬外，剩下的全都是豬花，可以見得當時人口販賣的情形有多嚴重。