你相信這個世界上有鬼嗎？香港一名男子的同事聲稱自己有陰陽眼，並告訴大家其實他們工作的辦公室中也經常有鬼魂在走動，男子好奇之下詢問保全，發現這棟大樓過去真的曾發生過事故，讓全辦公室的人都相當不安，每天幾乎都準時下班，不敢再趁夜加班，沒想到最後那名陰陽眼同事卻吐出了更驚人的真相！

這名男子在臉書粉專「辦公室日報」投稿，透露自己有一名同事聲稱自己有陰陽眼，從小時候開始就經常會看見鬼魂在街上出沒，於是男子隨口詢問公司內是否也有鬼，沒想到對方卻支支吾吾的不願透露，在大家的追問之下才終於坦言，「平時沒什麼感覺，可能白天人多氣旺，但昨晚就…祂們應該也沒有惡意」。

男子對這番話半信半疑，趁著休息時間和公司保全聊天，意外得知這裡過去真的曾發生過事故，驚人的真相讓所有人都嚇了一大跳，從此以後每個人到了下班時間就會趕快回家，如果有做不完的工作也會直接帶回家，再也不留在公司加班。

後來那名陰陽眼同事離職後，男子又聽到了詭異的聲音，結果發現只是一隻壁虎而已，於是打電話和對方分享這件事情，沒想到同事卻突然脫口坦承自己根本沒有陰陽眼，一切都只是為了逃避加班才說出的謊言，而關於公司大樓過去的事故，也都是純屬巧合，讓男子相當傻眼。