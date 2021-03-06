英國一名野生動物攝影師為了拍攝黑豹，因此在肯亞苦等半年的時間，終於在夜晚捕捉到黑豹的身影，只見牠霸氣地站在岩石上，毛色與星空融為一體，形成非常特別的景象，由於黑色花豹極為罕見，而且行蹤非常隱密，因此這一系列照片曝光後，也讓不少人驚呼。

根據《每日郵報》報導，攝影師威爾(Will Burrard-Lucas)成長於坦尚尼亞，因此非常熱愛大自然，2018年得知肯亞萊基皮亞郡(Laikipia)有小黑豹出沒，便與聖地亞哥動物園的生物學家合作，並於2019年1月成立一支探險隊，在保護區中架設自動觸發拍攝的攝影機。

威爾首次拍到黑豹時，讓他感到非常震驚，「我停下腳步，難以置信地凝視相機螢幕，由於黑豹毛色太黑，以至於在小屏幕上幾乎看不到，直到我看到黑暗中，有一雙像是在燃燒的眼睛，我才知道自己拍到黑豹，當下非常驚訝，像是被閃電擊中一樣，牠們令人驚嘆，又美得難以捉摸」。

威爾也於2019年曝光黑豹照片，在當時引發討論，因為這是100年來首次作為非洲科學研究所捕捉到的畫面，近日他更花了半年的時間，經過無數次的失誤後，成功拍到黑豹的新影像，只見一隻黑豹在灌木叢中徘徊，或是走到岩石上散步，身後則是一片夜空，與黑豹顏色合而為一。

威爾透露，他幫經常出現於鏡頭前的小黑豹，取名為「Blacky」，另外一隻雄性成年黑豹則叫「Big Spotty」，牠們較常生活於茂密森林裡，有助於隱藏牠們的蹤跡，而目前大多數記錄下來的黑豹，都是在亞洲森林裡目擊的，日前牠拍到的應該是少年雄性黑豹，身邊還有毛色正常的花豹，推測是黑豹的父母。

而黑豹(black panther)泛指擁有黑色毛髮的豹類，由於牠們患有與「白化症」相反的「黑化症」(Melanistic)，黑色素基因導致豹的毛色全黑，但不代表牠們身上沒有斑點，只是較不明顯，而且這種黑花豹通常只在晚上活動，捕食獵物的成功率才較高，因此想目擊牠們的身影，可說是非常不容易。