美國紐約一名女子在家時，就算開起暖氣仍覺得很冷，甚至感覺有涼風吹進來，讓她覺得非常詭異，不斷尋找風的來源，直到取下鏡子後，才發現後方牆面竟通往另外一個空間，讓她直呼不可思議，大膽的她甚至還進到裡面一探究竟，影片曝光後，累積900萬觀看次數。

哈特索(Samantha Hartsoe)在抖音表示，她住在紐約一間公寓裡，但詭異的是，她的房間總是很冷，就算開了暖氣也沒用，隨後發現風似乎從廁所吹進來的，直後她便堵住牆上鑰匙卡榫洞口，但仍發現頭髮因風被吹到微微地動，才發現問題出在鏡子。

哈特索將鏡子取下後，驚見後面並不是牆而是一個洞，裡面還有大大的通道，似乎連接到另外一個房間，宛如一個異空間，為了瞭解裡面有什麼，哈特索便找來朋友陪伴她，友人約翰(John)抵達她家後驚呼連連，更說「萬一裡面有住人怎麼辦？」，形容這很像韓國電影《寄生上流》(Parasite)的情節。

哈特索為了自衛，還帶了一把鐵鎚進入房間，發現其實這就是另外一間公寓，但已廢棄且似乎還尚未完工，裡面堆積不少垃圾，可能是過去施工時工人留下來的，看起來並沒有人居住，公寓還有一條通往前門的樓梯，而哈特索隨即也將前門鎖上，以免有心人士從此進入，便可通往她的家。

哈特索受訪時提到，「好奇心會害死貓，也可能殺了我」，由於不知道浴室另一邊是什麼，因此她才會好奇的闖入，不過目前她尚未與房東聯繫，但已聯絡修繕部門，想先修復鏡子後的洞。不少網友表示「廢棄公寓感覺不錯，整理過後，可以當秘密空間」、「太勇敢了吧！如果是我就直接把洞補上，完全不想知道裡面有什麼」。