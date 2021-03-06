當動物看到人類懷孕，牠們到底懂不懂？美國伊利諾伊州一名貓咪飼主，目前已懷孕4個多月，期間她都並未向愛貓說腹中有寶寶，豈料貓似乎能夠感應，近日她坐在沙發上休息，愛貓看似已意識到自己要當哥哥了，隨後竟親吻主人的肚子，好像在跟寶寶說話一樣，讓主人看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，居住在芝加哥的梅爾(Mel Kappuccino)養了一隻灰色虎斑貓「明吉」(Mingy)，儘管她已懷孕4個多月，腹部隆起狀況明顯，但認為貓可能看不懂懷孕，決定待寶寶出生後，再讓雙方認識，因此期間並未向貓告知，牠即將當哥哥。

梅爾提到，「但牠似乎感覺到事情發生變化了，因為明吉的行為跟以往不同」，當時她坐在沙發上，只見愛貓安靜地守在她的身邊，隨後伸出前爪，溫柔地放在主人的孕肚上，之後又將臉湊近主人的肚子，彷彿試圖親吻腹中的寶寶，讓主人又驚又喜，表示「我很幸運能夠捕捉到這個美好的時刻」。

梅爾透露，從這一天起明吉的反應就發生了變化，牠似乎已經準備好當哥哥了，「明吉終於看到嬰兒第一次翻動，現在牠甚至不願離開我的身邊」，對於梅爾而言，明吉非常的重要，希望牠能陪伴寶寶一起長大，並且成為好朋友，原本還擔心明吉會不喜歡嬰兒，如今她也放心了。不少網友得知後非常感動，但也有人表示「我懷孕24週時，特地跟家中愛貓說『你要當姊姊了』，沒想到牠完全看不懂，轉頭就走了」。