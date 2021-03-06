有不少人喜歡穿貂皮大衣，因此皮草被商人視為擁有極高價值。俄羅斯莫斯科一名女子2年多前，在毛皮農場救出一隻紫貂(也叫黑貂、林貂)，讓牠順利逃過一劫，但紫貂擁有野性，並不溫馴，被救後警覺性高，經常會咬傷主人，朝夕相處下，紫貂才慢慢被馴服，與主人產生感情，如今乖得像是貓。

珍雅(Zhenya)得知紫貂被做成貂皮大衣的過程後，讓她感到相當痛心，因此想盡自己微小的力量，拯救這些無助的小動物，在2018年6月4日至毛皮農場，買下一隻鼻子被劃傷，而且情緒看起來很激動的紫貂，由於牠曾被人為圈養，已不適合再回到野外，珍雅便決定收編牠，並取名為「烏莫拉」(Umora)。

珍雅憶述，「烏莫拉」當時與另外2隻姊妹關在同一個籠子，正準備成為明年秋季的貂皮大衣，由於牠從小就住在籠子裡，也未曾被疼愛過，導致牠的性格非常暴躁，甚至有些歇斯底里，帶回家前幾個月，「烏莫拉」還會常咬珍雅的手。

儘管如此，珍雅也未曾放棄過，她知道養這種寵物本來就不尋常且不容易，不過經過她的細心照料後，「烏莫拉」才終於放下一些戒心，與珍雅建立起友好的關係，如今也不再有侵略性，聰明的牠知道如何開門，甚至會偷走主人吃剩的食物，並藏到自己的秘密基地。

珍雅形容，「烏莫拉」的行為舉止更像貓而非狗，當牠緊張時還會搖著尾巴，不過由於牠曾生活於毛皮農場，因此牠的個性也較敏感，很害怕聽到吵鬧又刺耳的聲音。珍雅也為牠創IG帳號，希望藉此呼籲民眾不要再購買皮草，也告訴民眾不要飼養紫貂，因為牠們天生就是有野性，而且不容易馴服，更不應該被人類圈養。