台灣美食享譽國際，尤其是夜市文化，更是不少外國旅客指定行程之一，近日更有一名日本友人認為，「台灣人很熱情，像菲律賓一樣有特色」，貼文一出隨即掀起熱議，許多台灣人好奇，日本人眼中的台灣，是否就像台灣看待菲律賓、泰國那樣的感覺？就有網友不禁好奇「台灣的落後感是來自於哪裡？」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，不少人經常抱怨台灣還在原地踏步，近幾年被許多國家超車，「不論是建設、建築或是交通，甚至街景都跟20、30年前如出一轍，而最大的敗筆應該是大量的兩輪」，不禁好奇問道，「台灣的落後感是來自哪裡？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒辦法，都市更新加上貧富差距大」、「沒有完整規劃，發表的政見只為了搶執政權」、「方便當隨便，沒人看就違法貪小便宜，還會笑守法的人是笨蛋」、「交通的話，很不準時的火車公車，很誇張的馬路違停」、「鐵皮屋加蓋、騎樓占用、缺乏人行道」。

不過多數人一致認為，台灣的落後感源自於「市容」，直言「市容啊，醜到炸」、「市容與陳舊的硬體建設」、「沒有景觀法，環境美感素質低落」、「你看台北東區滿滿的破爛公寓」、「台北市容天天被嘲笑真的很慘，無法反駁」、「除了市容和交通，其他其實還不錯，市容搭不上台灣的富裕程度」。