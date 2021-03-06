現代為了維護人權，不少國家都紛紛廢除死刑，不過在18、19世紀死刑還是相當普遍，甚至為了殺雞儆猴還會公開處刑。英國蘇格蘭一名女子就因為犯下棄嬰的罪刑而被處以絞刑，沒想到30分鐘過後她卻奇蹟生還，成為了歷史上傳奇的人物之一。

EPISODE 7 TOMORROW! The life and death of half-hanged Maggie Dickson! With professor @AM_Kilday, author Alison Butler @halfhangitmaggy and PhD researcher @lauraidoak on a story that rips open the reality of women and the legal system in 18th c Scotland. #twitterstorians #scotland pic.twitter.com/52MeREIfoj — Unearthed Podcast (@Unearthed_Pod) July 21, 2020

根據外媒報導，這名女子名叫瑪姬（Maggie Dickson），1702年出生在蘇格蘭馬瑟爾堡（Musselburgh），長大後她變成一名食鹽小販，和當地的漁夫結婚，但不久後就慘遭拋棄，為了生存，瑪姬前往凱爾索（Kelso），並在當地一間旅館工作，卻意外和老闆兒子擦出愛的火花，懷上了孩子。

瑪姬擔心自己和老闆兒子偷情的事曝光後會被驅逐，並被當地教會長老批判，於是隱瞞了懷孕的事實，最後卻依舊無法保住孩子，她將死去的嬰兒帶到特威德河（River Tweed）邊遺棄，但很快就被人發現，瑪姬因犯下「隱瞞懷孕罪（Concealment of Pregnancy）」和「涉嫌殺人」，被帶往愛丁堡審判，法官將她判處「絞刑」。

1724年，瑪姬被送到愛丁堡格拉斯廣場（Grassmarket）公開處決，行刑持續了30分鐘之久，劊子手才將她放回地上，瑪姬的家人接過遺體後，就將她放進棺材中，準備帶回老家安葬，途中他們進到一間客棧休息，棺材竟突然震動起來，裡面還傳出敲擊聲，家人們打開一看，驚覺瑪姬居然還活著！

對這驚人的發展法院展開一場激烈的辯論，最終認為瑪姬的懲處已經執行，她也確實受罰了，甚至當時的醫生還宣判她「死亡」，所以無法再次對她執行絞刑，瑪姬因此多賺了之後40年的人生，有了「Half Hangit Maggie」的稱號，在當地也有一間以她命名的酒吧，距離執行絞刑的格拉斯廣場只有幾公尺遠。