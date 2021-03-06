人的一生難逃生老病死，PTT名人、殯儀館接體員「大師兄」今（6日）在臉書自豪表示，剛開始踏入這行時，對於屍臭味的適應非常快速，本以為自己是「天選之人」，沒想到近日才發現原來自己患有鼻竇炎，才對屍臭味不敏感，讓眾人哭笑不得。但他也特別分享了火化的味道，直言「打桶棺」的味道最可怕。

大師兄在臉書PO文表示，自己剛踏進殯葬業時，對於屍臭味的適應非常快速，「大概沒兩個月就可以適應，可以說是沒來多久就習慣了，我一直引以為傲，甚至非常自豪」，尤其是當大家在解剖室外摀著鼻子時，他往往沒什麼感覺，還能不斷進出處理相關事宜，就連幫忙搬遺體、接腐屍等任務，也是一馬當先，並不覺得有多恐怖。

談起火化的味道，大師兄提到，同事們對於一些味道無法忍受，「像是某天看到後台火化到一半，頭破掉的大德，裡面傳來濃濃的燒腦漿味，大家聞到都眉頭一皺」，唯獨他卻一點感覺都沒有。還有一次燒「打桶棺」，大家都臭到受不了，只有他老神在在的站在旁邊，絲毫不受影像。

他這才驚覺不對勁，事後更哭笑不得的說「就在昨天，我發現原來我不是天選之人，只是一個得到鼻竇炎一直延誤就醫的人」，一番自白讓網友全笑翻了。

此外，他也針對「打桶棺」進行解釋，指出有些往生者死後不冰存，而是直接放在棺木內，即便棺木會封起來，但是遺體不冰存，勢必會腐敗，屆時裡面的屍水和庫錢都會混在一起，「就是棺木裡面很濕，燒起來的味道真的會特別可怕」。

他接著提到，桶棺通常都土葬比較多，但是現在幾乎很少土葬，因此都改成火化，而桶棺土葬在下葬前會有一個動作叫做「開龍門」，意即在棺木後方打一個洞，除了能讓裡面腐化的氣體排出，也讓往生者比較好腐化，「這邊蠻多葬儀社弟弟很喜歡開龍門，因為紅包都很大包！但是聽說真的很臭」。