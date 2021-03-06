《百家姓》中記載了繁多的姓氏，但其實還有不少漏網之魚，這些姓氏千奇百怪，甚至有些字一看到都不知道該怎麼唸！大陸山東有一個村莊叫作「爨（ㄘㄨㄢˋ）家村」，裡面共615人全都姓爨，外出工作時大部分同事都不認識這個字，而且「爨」還是所有中文姓氏當中筆畫最多的，讓網友們都忍不住笑稱：「別的同學已經開始寫考卷，而你的名字還沒寫完」。

根據《梨視頻》報導，爨家村位於山東商河縣，當地村書記透露，整個村莊是由雲南那邊遷移過來的，至今已經傳到第20代了，而且全村人口共615人，全部居民都姓爨。由於這個「爨」字在課本中很少出現，大部分人都不太認識，有些村民去外地工作時，同事一見到他們的名字總是會愣住，不知道這個姓氏到底該怎麼唸，但只要學會了，就會一直被記住。

一名女童名叫爨佳弈，對自己的特殊姓氏感到十分驕傲，不過礙於筆畫太多，一直到9歲才學會怎麼寫，而且和同學們自我介紹時，大家也常常會不相信世界上真的有這樣的姓氏存在。

據悉，爨字意為燒火做飯，被收錄為高中課文的《項脊軒志》中曾出現過：「迨諸父異爨」，其中「異爨」在這裡解釋為分家各起爐灶的意思；關於爨姓的起源有兩種說法，其一是源於周朝時掌管炊火的「爨官」，在他們的後代中有人就以先祖的官職稱位作為姓氏；第二種說法則出自於東漢時期班彪、班固的封地「爨地（今山西忻縣、定襄一帶）」，後代子嗣中有人便以封邑名稱當作姓氏使用，世代相傳。

而爨姓是在《中國姓氏大辭典》中記載筆畫最多的姓氏之一，共30畫，由於太過難寫，也有部分爨姓人改為寸、全、炊、串等姓氏。