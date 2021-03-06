一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎威震八方，開創版圖橫跨歐亞大陸，在蒙古帝國統一草原後，曾先後發動了3次大規模的西征，滅國無數。不過所向披靡的蒙古鐵騎也有吃鱉的時候，在一次戰爭挫敗中，竟然發動「細菌戰」，差點滅了整個歐洲。

成吉思汗死後，他一手建立的大蒙古國因為兒子們的勢力紛爭，劃分成了4大汗國，分別為元朝（又稱大汗汗國）、察合台汗國、伊爾汗國和金帳汗國，公元1345年，由成吉思汗長子朮赤建立的金帳汗國，向隸屬東羅馬帝國的卡法城發起了進攻，但是蒙古鐵騎即便強大，面對卡法守軍高築壁壘，拚死抵抗，一時間也難以攻破。

好景不常，這時中亞草原發生鼠疫，患病的人不僅會連日高燒，且腋下、大腿內側還出現不明腫塊，到了後期更會變成黑紫色，不出3天便死亡了。

加上這場瘟疫傳播速度相當快，蒙古士兵也難逃被感染的命運，最終迅速向全軍擴散。眼見整支軍隊就要土崩瓦解，蒙古統帥竟然下令將死於鼠疫的士兵屍體，透過攻城用的投石機拋至卡法城內，接著圍城靜觀其變。

果然不久後，這場毀滅性的鼠疫隨即在卡法城蔓延，城內的人相繼染病而亡，剩下的人則分別搭乘12艘船逃命，其中有2艘船成功登陸義大利的西西里與法國的馬賽，但也正因為如此，這場瘟疫透過傳播，席捲了大半個歐洲，從1347年至1351年間，先後奪去了逾2500萬人的性命，幾乎相當於中世紀歐洲人口的三分之一。