加拿大籍港人藍可兒2013年時離奇陳屍於美國洛杉磯西賽爾酒店的水塔中，電梯監視器拍下了她的最後身影，但一連串詭異的行為引發外界關注。最近美國YouTuber就和朋友勇闖「死亡酒店」拍攝，沒想到途中不但聽到詭異的聲響，還疑似見到鬼影入鏡，讓他們嚇得拔腿狂奔。

據稱可以和靈界溝通的APP竟在酒店中喊出了藍可兒的名字。(影片來源/YouTube/Kris Star)

根據《MEAWW》報導，美國YouTuber克莉絲（Kris Star）和好友一同前往擁有「死亡酒店」之稱的西賽爾酒店（Cecil Hotel）拍攝，並拿出據稱可以和「靈界溝通」的APP「鬼故事盒」（Spirit Story Box）試圖和藍可兒（Elisa Lam）的靈魂溝通。

豈料進到藍可兒曾居住的506號房間後，手機APP竟傳出了「真是太糟糕了」、「我們沒有殺她」等詭異句子，甚至背景不斷有電梯開關門的噪音，對此克莉絲說道：「我們不知道是誰做的，但這裡真的沒有人」。

之後他們離開房間時，還不斷有不明人聲出現在背景聲音中，手機APP更是直接喊出了藍可兒的名字，讓克莉絲嚇了一大跳。到了最後，克莉絲特地要坐藍可兒曾搭乘過的電梯離開，沒想到卻意外拍攝到「鬼影」，讓她頓時嚇得拔腿狂奔。

影片曝光後，截至目前為止已吸引超過5萬名網友觀看，除了感嘆克莉絲和朋友的大膽之外，對於酒店內離奇詭異的現象也忍不住直呼：「願她的靈魂可以安息」、「這個地方真的太讓人毛骨悚然了，克莉絲有夠勇敢」、「一定要保護好自己！」、「有人也有聽到嗡嗡聲嗎？」。