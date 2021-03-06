台灣被稱作「美食王國」，大街小巷都遍布著各式各樣的道地小吃，這也是吸引不少外國觀光客前來的原因之一。只不過日前有一名網友和台灣人的外國配偶聊天，才得知原來對方認為台灣的用餐環境不衛生，讓他感到相當驚訝。

這名網友在PTT上發文，提到自己最近和一名台灣人的外國配偶聊天，因為彼此都有點熟了，所以對方就很誠實地說出了內心對於台灣的感受，那名外國配偶透露，台灣人相當好客，很喜歡帶他到各地知名的美食店用餐，但卻有很多店家的衛生環境堪憂，外觀看起來十分破舊，明明招牌應該是店家門面，但不少店的招牌都斑駁髒亂，像是沒有整理過的樣子。

而且進到店內後，除了桌面油膩，椅子拉動時也感覺黏黏的，甚至連放筷子的桶子以及醬料罐都非常黏膩，讓他感覺很不舒服、吃不下去，不過同行的台灣人卻總是誤以為他只是在客氣，讓他非常困擾，聊到最後這名外國配偶也不解反問PO主：「這種店你們居然吃的下去，還叫美食名店？」。

文章曝光後，立刻引起網友熱議，不少人都很贊同這名外國配偶的看法，「是很好吃沒錯拉，但感覺桌子都擦不乾淨，一股油味，再好吃評價也會打折扣」、「事實啊，環境不舒服，沒吃就沒啥胃口了」、「真的，碰過連筷子都是黏的，噴酒精擦都去不掉黏膩感…」、「桌面湯水菜渣，地板黏膩堆用過的衛生紙，廁所煉獄」。

但也有網友點出這種現象背後的關鍵，「要基本衛生的餐廳價格250以上，能稱得上乾淨的餐廳大概400以上，其實你把衛生當標準算錢的話，台灣並沒比日韓便宜多少」、「台灣人大部分吃粗飽的，很少吃氣氛」、「台灣消費者最在意的就是便宜、好吃啊，多請人就變貴，跟乾淨比起來，選擇乾淨：選擇便宜=3：7」、「整潔是需要花錢的，多一個人工去清潔，台灣人太貪CP值」。