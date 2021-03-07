不少公司在面試時，除了檢視求職者的專業能力之外，也幾乎都會詢問「為何應徵本公司？」這道題目。一名網友近日就因為不知道怎麼回答這題而感到苦惱，只好PO網求助。有過來人就透露自己過去的回答方式，稱連台積電的主管聽了也說讚。

一名女網友4日在論壇「Dcard」發文，表示她近日到一間科技公司面試行政的職務，卻被對方詢問「為什麼應徵我們公司？」讓她當下有點不知所措，認為回答公司和自己的領域相關好像不太對，也不好意思直言就是為了生活來賺錢的，忍不住無奈嘆道「有人有好的回覆可以分享嗎？到底為什麼公司都愛問這題…」。

文章曝光後引起熱議，不少人都紛紛提出建議，「覺得貴公司很有潛力想和貴公司一起成長」、「問這個問題，就是要回答那家公司的優點。面試官只是想知道你對於這家公司了解多少」、「他們也只是要看你怎麼應對，了不了解公司而已」、「說：看好貴公司的發展，然後說明公司的某些產品或服務很不錯，及不錯的原因」。

其中，一名網友就分享自己過去受到面試官稱讚的經驗，「我面試台積電的時候，直接跟主管說因為這裡錢多，面試的主管說，這個回答比那些說要進去學習的答案好多了」。也有擔任面試官的網友透露，「就我當技術部門面試官的角度來看，想知道的是妳在面對問題時候的反應，況且這種基本的問題面試者都沒有準備好的話，我怎麼信任妳真的能做好工作？」