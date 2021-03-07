「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，近年逐漸流傳至新竹及台中等地，通常舉行前都會事先公布路線，避免生人靠近。彰化一名男高中生就曾經鐵齒在送肉粽過程中打開窗戶觀看，沒想到事後竟發生一連串不可思議的事情，讓全家都被嚇了一大跳。

一名女網友昨（6）日在臉書社團「靈異公社」發文，表示她一名住在彰化的朋友，有一個就讀高中的兒子。有次家裡附近要舉行送肉粽的儀式，社區也提前告知里民時間和路線，請大家記得迴避。但兒子卻鐵齒認為只要不出門應該就沒事，於是好奇打開窗戶偷看，這時突然吹進一道冷風，讓他起了一身雞皮疙瘩，但還是沒有將此事放在心上。

詭異的是，從那天晚上開始，朋友的兒子連續一周都夢到自己在練習綁繩子，雖然有和媽媽提及此事，但媽媽只覺得是兒子在開玩笑。沒想到2天後的深夜，家裡突然響起一聲巨響，當爸媽到兒子房間查看時，卻發現房門上鎖，用備用鑰匙打開後，竟看到兒子輕生的可怕景象，趕緊解開繩子救下，好在並無大礙。

兒子清醒後對自己的行為毫無印象，只知道前幾天一直想買繩子，後來又不斷聽到有人在他耳邊說「時間到囉，這次輪到你囉…」。媽媽聽完十分自責沒有將兒子說的話當一回事，忍不住崩潰大哭。事後家裡請了老師來處理，老師透露兒子在送肉粽當天就被煞到了，幸好這次父母都在家，否則兒子應該真的會被帶走。

網友看了這篇故事後也紛紛留言，「有些事情寧可信其有！」、「千萬別鐵齒」、「我覺得很恐怖」。還有人分享類似事件，「以前上課就常有送肉粽，聽說還有學長級別的鐵齒也被送了，後來學校還直接提早下課，外地人覺得神奇」、「這兩年還有人去上吊喪家去做直播，後來好像有出事的樣子」、「和美那年傳聞極大，連續好幾個，真的不能鐵齒」。