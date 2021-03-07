氣溫逐漸回升，宣告春天的到來，在這個萬物復甦的季節裡，不少動物也正式進入發情期。日本上野動物園的大貓熊「力力」和「真真」，昨（6）日終於完成4年來首次交配行為，園方也開心分享2隻大貓熊之間的親暱互動。

園方開心曬出力力和真真的親密互動，希望能早日誕下寶寶。(影片來源/YouTube/東京ズーネットYouTubeチャンネル/如遭刪除請見諒)

根據日媒《NHK》報導，東京都恩賜上野動物園裡15歲的大貓熊力力和真真，在2017年產下愛女「香香」後，時隔4年於昨日完成交配。園方透露，母大貓熊真真從2月下旬開始出現發情跡象，6日讓牠和公大貓熊力力隔著柵欄相見，發現雙方都頻繁的發出發情叫聲，顯然十分願意接受力力，於是決定打開柵欄讓牠們共處一室。

從東京動物園協會所拍攝的影片可以看到，力力進入柵欄區後繞著圈子往真真的方向前進，雙方也不停發出鳴叫聲，待力力靠近真真後，立刻貼上身子，雙方於下午5點左右成功完成交配。

通常在大貓熊繁殖期間，園方都會邀請大陸專家到日本提供建議，但因為受到疫情影響，這次只能透過影像交流。據了解，母大貓熊1年之中懷孕率較高的日子僅有幾天而已，因此院方仍需持續觀察力力和真真的狀況，如果雙方再度發情，判斷有交配的可能性，就會讓牠們倆再次相聚。園方負責人也欣慰表示，希望力力和真真可以再次誕下可愛的貓熊寶寶。