現代人工作忙碌，但是為了維持良好的生活品質，定期居家打掃必不可少，其中掃把和畚斗可說是家家戶戶的標準配備，不過日前就有網友發現，畚斗上竟然有一排神秘的鋸齒狀設計，讓他不解究竟有何用處？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人不留情面的吐槽，直言這功能超雞肋，「拿來刮腳底板還比較好用！」

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一張家中的畚斗照片，畫面中可見，灰色畚斗上方有一排一體成形的鋸齒狀設計，讓原PO百思不得其解，究竟背後有何用途，於是好奇PO文問道「想請問一下，有沒有人知道這個鋸齒狀的功用及使用方法？」

畫面曝光後隨即掀起熱議，不少內行人紛紛留言指出，這是「梳理毛屑」使用，「畚斗上的鋸齒狀設計，可刮除卡在掃把上的灰塵、小屑屑」、「刮除掃把上的毛髮用的」、「當掃把有勾到毛屑類的東西可以用它來梳理」、「刮毛髮」、「刷掃把毛用的，有時卡到太多頭髮什麼的，可以刮除」。

不過也有許多人認為這鋸齒狀的設計用處不大，瘋狂吐槽「好看不好用」、「個人覺得是無用設計」、「效果不強，我是都用超商那種塑膠叉子，輕鬆把頭髮都清下來」、「真的沒什麼效能，只能刮個意思意思」、「我覺得不比用腳踩來得乾淨」。