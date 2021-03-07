作為世界十大建築奇蹟之一的萬里長城，最早是由秦始皇時代所建造，儘管是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，但萬里長城歷經了2千年的戰火依舊不倒，背後隱藏了無數不為人知的悲慘事情。

據史學家表示，萬里長城之所以能夠聳立千年，原因在於秦朝時期修建的長城使用了「糯米砂漿」這種特有的珍貴建材。

眾所皆知，古代沒有混凝土，當時建造房子用的又是砂漿，自然不適合用來修築打仗用的軍事防禦建設，為了加強整體的牢固度，建築工人們特別混合熟石灰、糯米、碎沙石來製作長城磚塊的黏著劑，這種建材比普通的砂漿建材更加的牢固，其原理和現在的混凝土有些類似。

然而當時老百姓們連一口熱飯都吃不上，秦始皇卻為了修築萬里長城，不僅勞民傷財，動用了數百萬人力，還將珍貴的糧食用來製作黏著劑，不顧他的子民活活餓死，等到工程結束後，活著回家的人卻不過幾十萬，如此怵目驚心的人力耗損，正是萬里長城古往今來一直飽受詬病之處。

儘管萬里長城的建造十分具有爭議性，但不可否認的，這一偉大的軍事建築確實成功抵禦塞北遊牧民族的侵襲，在古代軍事防禦中發揮了中流砥柱的作用。而隨著時代進步，建築工事的技術也日益精進，現代人避免鋪張浪費，已經不再使用糧食作為穩固建築的手段之一。