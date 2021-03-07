親子同遊的最佳地點非動物園莫屬，不過日前卻有網友抱怨，直言新竹動物園腹地超小，而且園內的動物都相當沒精神，貼文一出隨即掀起熱議，更有不少網友出言反批「新竹動物園算是動物養老院，請查清楚再抱怨！」

原PO日前在臉書粉絲專頁《靠北景點2.0》匿名抱怨，點名新竹市立動物園腹地小，應該直接改名叫「動物區」，還說園內的動物疑似因為空間太小，都很沒精神，看了令人不捨，「Google評分給你2顆星，1顆給老虎，希望牠不要憂鬱，2顆給浣熊，因為牠很可愛」。

貼文一出隨即掀起熱議，不少在地人痛批原PO一番言論有失公允，紛紛留言表示「新竹動物園本來就是小而巧」、「這一定不是老新竹人」、「門票50塊而已，不要嫌好不好」、「新竹的動物都是年長或是生病的，當然沒精神啊～新竹動物園算是動物養老院，請查清楚再抱怨」、「你要不要先做功課，新竹動物園重建的存在價值」、「新竹動物園的宗旨去看一下好嗎？ 想要大的動物園就去木柵動物園」。

也有人質疑原PO算術能力堪憂，「修但幾咧，這樣不是3顆嗎？」、「1顆給老虎，2顆給浣熊，這樣應該是3顆星哦」。

1936年創立的新竹市立動物園，是目前台灣原址現存最老的動物園，面積約2.7公頃，其舊大門、噴水池和黃魚鴞欄舍仍為最初興建時的樣貌，園內包含6個展示區。二戰期間，園內的動物被移至台北圓山動物園寄養；1953年，新竹動物園修復並重新開放。

而為了打造更適合動物棲地的環境，新竹動物園自2017年5月29日開始休園進行「動物園再生計畫」，一直到2019年12月28日重新開園，新竹市政府與園方將動物園定位為以收留被棄養或是繁殖過剩的動物為主，而不再進行動物買賣，並以生命教育為宗旨，讓遊客更加認識不同動物，也讓這些動物有個安身立命的去處。