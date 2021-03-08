經常聽人說小朋友可以看到大人看不見的東西。一名女網友表示小時候半夜到醫院掛急診，路上經過公墓時突然看到一隻黃色大狗正在前方高速狂奔，沒想到仔細一看才發現是一個裸體的人。看到如此詭異的畫面後她連發了好幾天的高燒，好在收驚後就沒事了。

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己小時候很容易遇到一些無法解釋的事情。有陣子經常半夜到醫院掛急診，某次凌晨3、4點從醫院回家的路上，行經一段兩側都是都是公墓的路段，這時她突然看到前方有一隻黃色大狗快速衝過去，感覺像是黃金獵犬或拉不拉多之類的大型犬，因為很少看到這種類型的流浪狗，讓她忍不住好奇多看了兩眼。

她努力追尋後，終於在墳墓區找到狗狗的身影，但狗狗移動的速度卻快到像瞬間移動一樣，等到她看清楚才驚覺那不是狗，而是一個沒穿衣服，用四肢在地上快速爬行的人，詭異畫面讓她當場被嚇得寒毛直豎，只能默默把頭轉回來。回家後她連發了好幾天的高燒，帶去給神明收驚，喝了符水之後才逐漸好轉。

該名女網友表示自己到現在仍不知道當晚到底看到什麼，但慶幸的是沒被那個「奇怪的人」發現她看到祂，因為感覺得出來對方似乎是不太好的東西。文章曝光後嚇壞不少網友，紛紛留言，「不要那麼好奇啦」、「阿嬤有沒有說那個是什麼嗎」、「有起雞皮疙瘩」、「好恐怖」。有不少網友也憑原PO提供的線索推理出地點應該就是在台南的「華南地下道」附近，旁邊的公墓則是「南山公墓」和「台南市立殯儀館」。