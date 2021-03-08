影音平台TikTok每隔一段時間就會興起一項新的挑戰，吸引網友爭相模仿。針對去年國外女子間流行的「冰塊挑戰」，有婦產科醫生就跳出來勸阻，並直言這樣的行為恐產生2大危機，呼籲女孩們趕快停止。

挑戰稱將冰塊放入私處有緊緻效果，吸引不少女孩仿效。(影片來源/YouTube/TikToks When bored/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，TikTok從去年開始一項名為「冰塊挑戰」（Ice Cube Challenge）的風潮，聲稱這樣可以替陰道進行「冷凍治療」，不但能幫助刺激肌肉，進而達到「縮陰」的效果，甚至還能協助菜花患者除去病毒，並緩解憂鬱和焦慮的情緒。不少女孩誤信後都紛紛加入挑戰，影片中可以看到，她們將冰塊放陰道，再用攝影機拍下自己的反應，有些人表情詭異，有些人則驚恐的大叫。

眼看越來越多人加入挑戰的行列，婦產科醫生林肯（Jennifer Lincoln）日前趕緊上傳了一段影片，表示將冰塊放入私處的行為，就像用舌頭舔冰柱一樣危險。林肯指出，私處和冰塊的溫差很有可能會讓裡面柔嫩的肌膚凍傷，還會導致冰塊黏住肌膚，無法取出，如果有人粗暴的扯出，很容易造成嚴重傷害。

此外，來自佛州的婦科醫生塔努耶（Staci Tanouye）也上傳影片提醒，冰塊的pH值和水相似，在7.0左右，接近中性，但女性陰道內的pH值通常在4.0左右，偏弱酸性。如果放入冰塊改變裡面的pH值將會大大增加女性染病的風險，是非常不健康的行為，呼籲女孩們千萬不要再進行嘗試。