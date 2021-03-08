19年前大陸一名女大生在學校認識來自巴哈馬的男留學生，兩人互有好感，很快就發展成男女朋友的關係。沒想到隔年男友卻突然說要回國，且言詞閃爍，不久後女大生才驚覺，男友是因為感染愛滋病才被遣送回國，且她隨後也確診染愛滋遭退學，直到最近近況才再度曝光。

綜合陸媒報導，大陸一名女子朱力亞在2002年時就讀武漢一所頂尖大學。在一次聚會中，她邂逅了來自巴哈馬的留學生馬浪，馬浪對她一見鍾情，馬上展開熱烈的追求，朱力亞也很快墜入情網，和馬浪共譜異國戀曲。

在兩人交往一年之際，馬浪突然表示需要回國一段時間，但詳細原因不願多做說明，朱力亞雖然覺得不太對勁，但基於相信男友的立場，也沒有追問太多。等到馬浪離開後，朱力亞馬上被學校高層約談，想知道她和馬浪之間的關係，她這才得知馬浪是因為檢查出感染愛滋病才被遣送回國。

此事讓朱力亞受到嚴重打擊，也不敢和校方承認自己和馬浪的關係，只能安慰自己有可能沒被傳染，但當她到醫院接受檢查後，卻得到陽性的結果，確認染病，學校得知後也強制讓她休學。好在家人和朋友不離不棄的陪伴，讓朱力亞從原本逃避的態度，開始勇敢面對，並積極參與治療，還將自己的經歷寫成一本書，名叫《愛滋女生日記》。

朱力亞將自身的經歷寫成書，希望能起到警惕世人的作用。（圖／翻攝自微信公眾號）

如今19年過去了，朱力亞透過多年的治療，已經控制住病情，但還是時時刻刻都必須忍受病痛的折磨，她現在在閒暇之餘，也一直堅持進行公益事業，希望用自身的經驗幫助大家更了解愛滋病，並有正確的防範意識。