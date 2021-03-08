到藥局領藥時，整排塑膠片上的藥丸大多都是10顆為一個包裝，不過日前就有網友透露，本該是10顆裝的設計，卻少了3顆，讓他十分困惑，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光背後貼心考量。

原PO日前在《Dcard》上以「現在的藥都這麼特別？」為題，PO出一張照片，畫面中可見，原本應該是10顆裝的包裝設計，塑膠片上卻硬生生的少了3顆藥，總共僅有7顆，讓他不禁好奇「為什麼要設計成這樣？有人知道嗎？為什麼少了3顆？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會不會是一天吃1顆，一個禮拜整排可以吃完？」、「我剛剛還以為設計瑕疵誒」、「有病人因為這樣，回頭投訴我少給他藥，我真的黑人問號」；也有人打趣笑說「防疫期間要保持距離」、「你不知道嗎？這叫做社交距離啊！現在膠囊也趕上時事了呢」。

對此，就有內行人出面解答背後的貼心考量，「若一天一顆的話，短期開7天就剛好一片，慢性處方箋若開28天，剛好會是一整盒，在攜帶或分裝上好計數，可以用週當單位，比較不會忘記吃，也好提醒自己回診」、「是方便藥師、藥助包藥，因為經常在那剪包裝很麻煩，我是藥助也覺得10顆藥很不人性化，因為病患多的話我剪到快手殘了，醫生開藥都是以7為單位倍數成長」、「現在的藥品包裝常常做成7或14的倍數，考量多數人吃的劑量與服法而方便藥師調劑」。