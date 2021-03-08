大自然孕育出來的絕美景象總是超乎人類想像，日本北海道近日祭出低溫警報，就有網友捕捉到植物因為「凍雨現象」冰凍在半空中的美景，畫面曝光讓無數網友看了嘖嘖稱奇。

根據日媒《Jタウンネット》報導，一名家住北海道的設計師，本月3日分享了一張狗尾草結冰的照片，只見原本應該是隨風飄盪的植物，卻彷彿被施了魔法一般，冰凍在一片銀白世界中，尤其是晶瑩剔透的冰層，瞬間將狗尾草完整包覆其中，美得像是打了蠟一樣，裏頭的葉柄短毛清晰可見。

不少網友看了這幕驚奇畫面，紛紛留言讚嘆「大自然的鬼斧神工真是無懈可擊」、「好像用雨水打蠟過一樣」、「像天然的寶石一樣清晰」、「狗尾草看起來好像骨骼標本噢」、「美到哭啊」、「真是太不可思議了」、「很好奇到底是怎麼形成的」。

事實上之所以會形成這副美麗奇觀跟「凍雨現象」有關，當天氣過於寒冷時，雨滴落於地面或是物體上時，會迅速凝結成冰，而凍雨會在物體表面形成一層透明的冰覆蓋層，這種冰覆蓋層被稱作「雨凇」，又叫「冰掛」。