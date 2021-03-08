戰場上不同兵種分工不同，即便再不起眼，也能起到至關重要的作用，甚至決定戰爭的成敗。二戰期間，美國有一支世界上獨一無二的稀有兵種，成員只有29人，不僅無法後天培訓，還有特種兵進行貼身保護。

二戰期間，美日交戰頻頻，加上日本經常能夠破譯美國的情報訊息，讓美國經常處於下風，後來美國發現來自少數民族的納瓦霍人的語言十分特殊，因為沒有文字，都是依靠口口相傳，無法後天培養，且他們的發音跟動物叫聲極為相似，又被稱為「鳥語」。

有鑑於此，美軍於是延攬了29位納瓦霍人，將其訓練成專門的譯電員，幫助美國進行情報的傳輸，有了這支「秘密武器」的加入，日本即便成功截獲美軍情報，但往往對於那些接近天書般的文字束手無策，更不用說美軍為了增強保密性，還為納瓦霍人的語言製造了軍事密碼，難度又大為增強，由此保全了戰場上無數的美國士兵。

儘管納瓦霍語言幾乎不可能被破譯，但是為了保險起見，美軍還是給這支稀有兵種，配置了特種兵進行貼身保護，只不過納瓦霍情報員一旦落入敵人之手，也難逃被美軍射殺命運，這也是不得已而為之。

直到1968年，美國政府才公布這一特殊兵種；2001年，時任總統布希舉行隆重儀式，頒發最高勳章給這群沉默半個多世紀的納瓦霍情報員，肯定他們對國家的貢獻。

國際知名導演吳宇森的《獵風行動》正是以塞班島戰役時的美國海軍陸戰隊及納瓦霍族情報原作為題材拍攝，由尼可拉斯·凱吉、亞當·比奇等人參與演出。