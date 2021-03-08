有別於古代太監進宮要被閹割「凈身」，皇帝身邊有無數侍衛日夜輪值守護，而這些侍衛大多年輕壯碩，外界不禁好奇，皇帝後宮佳麗三千，光憑皇帝一人自然不可能做到雨露均霑，那些長時間獨守空閨的妃子，生活必定非常空虛寂寞，那麼皇帝又是如何防堵後宮嬪妃與侍衛發生偷情苟且之事呢？

其實皇宮分為兩部分，分別為外朝和內廷，紫禁城內以「乾清門」為界，以南為外朝，以北為內廷，外朝顧名思義是皇帝辦公之處，舉凡上朝、召見大臣，都是在外朝進行，侍衛則把守外朝各處角落，保護皇帝人身安全。

內廷則是皇帝生活的地方，也就是所謂的後宮，這裡除了皇帝和太監之外，沒有皇帝允許，任何男人皆不能踏入一步，侍衛無法進出後宮內部值班，自然沒有與嬪妃接觸的機會，就連宮女也不容易看見。

那麼皇帝在後宮中的安全問題又該如何解決？首先，後宮是個比較私密的空間，人員流動不大，也就降低了陌生人混入其中的可能性，加上後宮也有太監瞻前顧後，隨時伺候皇帝的各種臨時需求，真有狀況，幾十名太監保護皇帝的人身安全也已足夠。

民間所傳聞的妃子與侍衛偷情之事，也僅有清朝末代皇帝溥儀的皇后婉容與侍衛私通，傳言這兩人偷情生了私生子，甚至在後來，溥儀回憶起這段往事時還說「她終究是個人，有正常的需要，但又不願意放棄皇后的尊號，理直氣壯地建立合理的生活，以至於發生私通的行為」。