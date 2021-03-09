動物園深受大朋友小朋友喜愛，一到假日就會湧入大批人潮參觀。日本一名網友近日前往動物園時，竟傻眼發現園方將刺蝟換成「鬃刷」展示，但看到一旁立牌上解釋的原因後才明白工作人員貼心的用意，直呼太感動了！

日本一名帳號為@popoyo_pyn的網友6日到倉敷市一間動物園參觀，經過刺蝟的展示空間時，突然覺得有點不太對勁，仔細一看才發現園方竟然在裡面放了一個刷洗用的「鬃刷」代替。

旁邊放的告示牌寫道「由於近日天氣寒冷，刺蝟暫時沒辦法和大家見面。但為了滿足大家想見刺蝟的心情，我們特別請了和刺蝟很像的『鬃刷』來跟大家打招呼，等到天氣變溫暖後，可愛的小刺蝟就可以和大家重新見面喔。」

因為天氣太冷，又擔心遊客失望，動物園才會用鬃刷代替刺蝟展出。(示意圖／達志影像)

原PO看完後，這才明白原來動物園是考慮到刺蝟怕冷，但又擔心讓遊客失望，才用這種幽默的方式和大家說明。原PO也透露，這間動物園是免費的，所以自己完全沒有受騙的感覺，就算真的有收費也沒關係，因為園方的做法帶給他很多快樂。

文章曝光後，不少網友都被動物園貼心舉動感動不已，紛紛留言，「守護刺蝟的舉動好感人，管理員是刺蝟的情人、刺蝟守護者」、「雖然對那些來看刺蝟的人感到很抱歉，但文宣真的好好笑」、「因為是在保護刺蝟所以沒辦法恨耶」。還有人幽默表示，「夏天：天氣越來越熱，所以我們會放出刺蝟，停止展示鬃刷，想看的民眾請等天氣變冷時再來看」、「刷子很可愛，不是嗎」。