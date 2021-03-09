民間習俗一直都有「小孩子比較容易看到鬼」的說法。近日一段家庭影片就因為疑似錄到撞鬼瞬間在網路上引發瘋傳。影片中2名女童一直對廚房莫名感到害怕，最後不知看到什麼東西，竟雙雙被嚇哭，拔腿狂奔到媽媽身邊求救。

女童一直對廚房內的不明物體感到很害怕，最後還崩潰痛哭。(影片來源/YouTube/ Angel Ruiz/如遭刪除請見諒)

近日YouTube有一段名為「女孩們見鬼後逃跑」（Girls see ghost and run）的家庭影片掀起熱議。影片在2012年上傳，可以看到有2名女童原本開心坐在一起吃東西，其中一名面對廚房的女童突然不安的表示「祂嚇到我了」，另名小朋友則老神在在的安慰她，還發出怪聲想和緩氣氛，但女童卻越來越害怕，最後更開始啜泣，哭著跑向媽媽。

媽媽當下一頭霧水，但女童只是指著廚房不停哭泣，而另名小朋友原本還在嘲笑女童，轉過頭去查看廚房時，卻突然被嚇得發出淒厲尖叫聲，馬上推開桌子奔向媽媽，但鏡頭拍向廚房時只看到一片漆黑，其他什麼東西都沒有。

這段9年前的影片近日被人轉發到抖音上，意外再次受到矚目，除了累積逾8百萬次觀看次數，更吸引多家媒體爭相報導。不少網友看了也紛紛留言，「看完這個覺得好不舒服…」、「一定有東西在那，不然她們不會哭成這樣」。