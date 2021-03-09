傳宗接代是夫妻間的重大課題，也是許多女性的壓力來源。婦科醫師蘇怡寧今日曬出一名人妻粉絲的私訊，表示對方想知道電視放在房間對懷孕到底有沒有影響。對此，蘇醫師也用「A片」妙答，讓網友看了全都笑翻。

知名婦產科醫師蘇怡寧今（9）日在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」貼出一張截圖，表示一名人妻傳訊問他「我的公公婆婆常常為了房間不要放電視打電話來，說房間放電視會影響受孕，請問房間放電視是否會影響受孕呢？謝謝您」。蘇怡寧醫師看了也幽默回應「放A片應該有助懷孕」。

房間放電視會影響受孕？？ 來函照登 ================ 蘇醫生您好： 我的公公婆婆常常為了房間不要放電視打電話來，說房間放電視會影響受孕😅 請問房間放電視是否會影響受孕呢？ 謝謝您🙂 ================... 由蘇怡寧醫師愛碎念發佈於 2021年3月8日 星期一

蘇醫師更進一步表示，「這實在是想太多了，我是很好奇到底房間放電視是會影響什麼啦！是擔心老公一直看電視不做功課嗎？還是擔心老公一直看電視不睡覺體力不好？還是擔心電視有輻射線？這老梗了啦！擔心這個就先把你自己現在一直在看的手機通通丟掉」。最後也直言，最關鍵的問題應該不是電視，而是長輩太想抱孫子，並提醒該名人妻應該要聽懂暗示，叫老公努力一點。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛笑稱，「那switch、PS5，不就成了避孕神器」、「這系列的文章可以集結成冊了！足以證明科技在進步、腦袋還是停留在石器時」、「不放電視難道要放皮影戲嗎？」。還有網友跳出來破除謠言，「成人話題。我們房間有電視，二寶完全是意外，一次就中…措手不及」。